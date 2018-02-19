توقيف آسيويين ادعيا علاج الجلطات وإحالتهما للنيابة العامة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم إيقاف شخصين قادمين من إحدى الدول الآسيوية من مدعي علاج الجلطات.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إحالتهما للنيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما وحق من آواهما ورتَّب لهما.

وأوضحت الصحة في بيان لها عبر حسابها على “تويتر”، أن مثل هؤلاء يدعون علاج الأمراض ولا يحملون أي شهادات طبية أو رخص مهنة العمل وهدفهم الربح المادي غير المشروع ويسوقون عن أنفسهم بكل الطرق وخصوصا أجهزة التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة أن مثل هذه المخالفات تستوجب العقوبات المنصوصة التي تصل للغرامات المالية والسجن.







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