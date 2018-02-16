توقيف أسرة يمنية حاولت تهريب القات بمحايل عسير

المواطن - حسان الصالحي - سعيدة الصوالحة

أحبط رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالسعيدة التابعة لمحايل عسير، عملية تهريب كمية من نبات القات المحظور.

ونجح رجال الأمن في توقيف شخص يحمل الجنسية اليمنية برفقة شقيقته وأبنائها أثناء محاولتهم تهريب كمية من نبات القات المحظور كانت مخبأة في أماكن سرية بالسيارة من ضمنها أسفل مقعد السائق ومقعد المرافق.

وتم احتجاز الموقوفين والمضبوطات في مخفر شرطة السعيدة؛ تمهيدًا لتحويلهم إلى جهة الاختصاص.

يُذكر أن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالسعيدة يقومون بجهود جبارة في ضبط المخالفين بصفة مستمرة، في إشارة تقول للمخالفين “نحن لكم بالمرصاد”.







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