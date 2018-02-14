تياغو سيلفا يُغضب الجماهير على تويتر

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير كرة القدم غضبها من البرازيلي تياغو سيلفا قائد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما ترددت أنباء عن عدم مشاركته في مباراة ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أوناي إيمري، قرر استبعاد تياجو سيلفا، قائد النادي الفرنسي من التشكيلة الأساسية أمام ريال مدريد الإسباني، والاعتماد على الشاب بريسنيل كيمبيمبي بدلًا منه.

واعتبرت الجماهير السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تياغو سيلفا “يتهرب” من المشاركة أمام ريال مدريد، فيما انتقد البعض الآخر مدرب باريس سان جيرمان لاستبعاد اللاعب البرازيلي.

وقال حساب يحمل اسم أحمد: “عاجل عاجل من الليكيب كيمبيمبي سيبدأ أساسي في مباراة اليوم على حساب تياغو سيلفا “، وكتب أبو صطيف: ” يا ربي الواحد يصحى ويلقى خبر بأن تياغو سيلفا مو أساسي !!! ٧٩٪ من تفاؤلي بنيته على مشاركته”.

وكتب فهد: “أخبار فرنسية بأن تياغو سيلفا قد يكون احتياطيًا اليوم”، وقال موستافي: “ليكيب تقول إن تياغو سيلفا يمكن يغيب عن لقاء الليلة ضد ريال مدريد وكيمبيبي الأقرب للمشاركة .. هروب جديد للكابتن ؟”.

وأعاد أحمد نشر تغريدة مكتوب فيها: “قرر المدرب أوناي إيمري البدء بكيمبيبي أساسيًا بدل تياقو سيلفا في لقاء اليوم”، وعلق قائلًا: ” تياغو سيلفا مادري كيف صار مدافعا بكل مباراة قوية لباريس يهرب منه”.

وعلق آخر قائلًا: ” تياغو سيلفا أحد أسباب خروج باريس العام الماضي اليوم يجلس احتياطيا حسب الصحافة أوناي إيمري سيقف لزيدان نداً لند الليلة”، ونشر آخر صورة وقال: “كيمبيبي سيكون بديل تياغو سيلفا اليوم ! خبر غريب من الليكيب !!”.







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