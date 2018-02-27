ثلاثي ليفربول الهجومي يتفوق على نجوم مانشستر يونايتد

المواطن – عبدالناصر سيد

كشفت إحصائية إنجليزية أن إجمالي الصفقات التي أبرمها نادي مانشستر يونايتد والبالغ عددهم 8 لاعبين لم يتمكنوا في تسجيل أهداف أكثر من الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول.

ضم مانشستر يونايتد العديد من الصفقات خلال السنوات الماضية هم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني خوان ماتا والفرنسي بول بوجبا والتشيلي أليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي أنتوني مارتيال وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد.

وكلف النجوم الثمانية خزينة النادي أكثر من مليار دولار لكن جميعهم لم يتمكن من تسجيل سوى 65 هدفًا.

جاء ذلك في الوقت الذي تعاقد فيه ليفربول مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني ونجح الثلاثي في تسجيل 66 هدفًا.

بذلك، أثبت ثلاثي ليفربول تفوقهم التهديفي على نجوم مانشستر يونايتد بفارق هدف واحد فقط.







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