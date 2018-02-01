ثلاث تكليفات جديدة في إمارة جازان ومحافظة صامطة

المواطن ـ نايف عقيلي ـ جازان:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، قراراً إدارياً بتكليف عدد من الموظفين بديوان الإمارة ومحافظة صامطة.

ووفقاً للمتحدث الرسمي للإمارة الاستاذ علي بن موسى زعله فقد شملت التكليفات ثلاثة موظفين على النحو التالي:

أولاً : تكليف الموظف عبدالله بن أحمد الشمراني مديراً لإدارة تنفيذ الأحكام.

ثانياً : تكليف الموظف ثابت بن علي سليماني مديراً لإدارة الاراضي والعقار.

ثالثاً : تكليف الموظف محمد بن أحمد مباركي للعمل بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة.

وقد أعرب المتحدث الرسمي عن خالص التهاني والتبريكات للمشمولين بقرار التكليف بثقة سمو أمير المنطقة بالنيابة، متمنياً بأن تكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.







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