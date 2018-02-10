ثمانية شروط تؤهّلك للانضمام إلى قوات الأمن والحماية الخاصة

المواطن ـ الرياض:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب).

وأشارت الوكالة، إلى أنَّ التقديم يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس الذي يليه، عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية.

واشترطت الوكالة في المتقدم:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة حسن السيرة والسلوك والسمـعة وغيـر محكـوم عليـه بحـد شرعـي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ألا يكون مطروداً من إحدى الكليـات أو المعاهد العسكرية. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية طوله لا يقل عن 168 سم ويتناسب مع الوزن أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والمراحل الأخرى ألا يكون متزوجاً من غير سعودية لم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وبيّنت أنَّ “التعيين سيكون في مواقع القوات الخاصة للأمن والحماية في (مشروع الشمال في منطقة تبوك)، و(مشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك والمدينة المنورة)، و(مواقع الهيئة الملكية بمحافظة العلا)، أو حسب مقتضيات مصلحة العمل”.

وأبرزت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنَّ المؤهل المطلوب لشغل الوظائف الشاغرة، هو:

رتبة جندي هي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

جندي أول شهادة الثانوية العامة مع دورة تخصصية لا تقل عن ستة أشهر بعد الثانوية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من الجهة المشرفة عليها

رتبة عريف شهادة الدبلوم بعد الثانوية (بشرط أن لا يقل عن سنتين)

رتبة وكيل رقيب ويشترط لها حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات: الحاسب الآلي، الهندسة، اللغات والترجمة، المحاسبة، القانون، التربية البدنية، الشريعة والدراسات الإسلامية.







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