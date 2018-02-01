جابر عيسى يعتذر .. خطأ في التعبير يشعل غضب الجماهير

المواطن – محمد صيام

عاصفة هوجاء من التعليقات الغاضبة والمستَفزّة تعرّض لها نجم فياريال السعودي جابر عيسى، على خلفية تصريح صحافي قال فيه إنه لا يرغب في العودة إلى المملكة وإنه يفضل البقاء في إسبانيا.

وعلى الرغم من اعتذار اللاعب عن التصريح وتبيان زلة اللسان التي أصابته نتيجة حالة الإرباك التي تعرَّض لها خلال أول مؤتمر صحافي له، إلا أن آلاف المعجبين به لم يتوانوا عن انتقاده تارة وتبرير موقفه تارة أخرى.

وقال عيسى عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “المقصد من حديثي بأن لا أريد العودة إلى المملكة، هو أنني أود أن أبقى هنا لأطوّر نفسي وأخدم الوطن السعودي”.

وأضاف: “هذه أول مرة أخرج بها في مؤتمر صحافي، راعوا حالتي النفسية والتوتر الذي انتابني، أنا جئت إلى إسبانيا كلاعب سعودي وأنا أفتخر بذلك”.

عبرة

بعض الجماهير التي صُدمت بتصريحات اللاعب رفضت اعتذاره ودعت إلى معاقبته ليكون عبرة لغيره، ولعدم تكرار هذا الموقف الذي وضعهم أمام مفاجأة من العيار الثقيل، كيف للاعب نشأ وترعرع في المملكة أن يخرج بأول تصريح له ضدها !

وقال أحد المغردين في “تويتر”: “حتى لو أخطأ، يجب أن يكون اللاعب عبرة لغيره ويكون هو كبش الفداء”، وأضاف آخر: “في الحقيقة، المملكة لا ترغب في عودتك إليها، كل من ينكر خير البلاد لا حاجة لهذا الوطن به”.

وتساءل مدون ثالث: “هذا لم يكمل أسبوعا واحدا في النادي الجديد ويخرج لنا بهذا التصريح المسيء، كيف لو يجلس شهرًا هناك؟ المقصد من خروجك إنجاح ملف المواليد في خدمة المملكة”.

ثقة متجددة

وفي ضوء الهجوم الشديد الذي تعرض له اللاعب جابر عيسى، وقف بعض المعجبين به في مرمى الدفاع عنه، معبرين عن إعجابهم بمهاراته وتفوقه الرياضي.

وكتب مغرد: “اعتذارك مقبول يا جابر وفهمنا الغاية من كلامك في المؤتمر ومقصدك والتوتر والارتباك سيطروا على تعبيرك، وفقك الله في حياتك ومسيرتك الرياضية وكلنا ثقة بك.”

وأضاف مغرد ثانٍ: “التوفيق لك في مشوارك القادم أين ما كنت، ولا تفكر في أي يوم أن تلتفت لهذه العينات التي هدفها الأول والأخير إسقاطك .. كلنا معك”.

وتابع ثالث: “الله يوفقك ويحقق أحلامك، فهمنا قصدك ولا لوم عليك، ومن يريد أن يجحد وطنيتك ما يجب أن يعتمد على أول ظهور لك، ننتظر فترة إلى حين أن تثبت نفسك وبعدها نرى مقدار حبك للمملكة”.







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