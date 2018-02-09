جازان مرّة أخرى.. حادث مروّع يودي بحياة مواطنتين ويصيب 6 آخرين

المواطن ـ جازان:

أودى حادث مروري جديد في منطقة جازان، بحياة مواطنتين، ومسفرًا عن إصابة 6 آخرين من عائلة واحدة، الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة، بالقرب من تقاطع طريق قرية أم الحجل.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي، في تصريح صحافي، أنَّ فرق الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث على الفور، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بأحد المسارحة.

وأشار إلى أنَّه “تم إيداع جثماني المواطنتين (50 عامًا و12 عامًا)، بثلاجة الموتى، تمهيدًا لتسليمهما إلى ذويهما بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة”، مبيّنًا أنَّ “المصابين الستة تتفاوت جراحهم ما بين المتوسطة والحرجة، ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى”.







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