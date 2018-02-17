جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد موعد الاختبار التحريري للوظائف الصحية

المواطن - واس

حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخرة الجاري، موعدًا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقًا.

وأفاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المهندس طفيل اليوسف، بأن الاختبار سيبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وسيكون في صالة الفهد مبنى “30” للنساء، وعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة مبنى “450” للرجال.

وأهاب مدير عام العلاقات العامة والإعلام في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالمتقدمين إبراز الهوية الوطنية أو جواز السفر عند الدخول.







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