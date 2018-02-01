جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق مبادرة “سخرها”

‏المواطن ـ أنفال الخثران ـ الرياض:

أطلقت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حفل إطلاق مبادرة “سخرها” التي جاءت من منطلق قولة تعالى: “وسخر لكم ما في السماوات والأرض جمعياً منه”.

وتهدف المبادرة إلى بث روح التعاون ونشر العطاء ما بين طالبات الكلية في الأمور الأكاديمية، ومن باب تزكية العلم والمنفعة، حيث انطلقت المبادرة باستقبال الكتب الدراسية.

واشتمل الحفل على كلمة وكيلة الكلية الدكتورة هند الرميان، حيث رحبت بالحضور من وكيلات وطالبات وشكرت صاحبة الفكرة الطالبة غيداء المطلق ونائبتها المخترعة وخريجة التربية الخاصة هديل الحربي وقالت الكلية ترحب بكل طالبة لديها أي فكرة وأعلم أن الجميع لديه أفكار ومقترحات لذلك نرحب بكم بأي وقت.

عقب ذلك ألقت صاحبة المبادرة الطالبة غيداء كلمتها، بدأتها بالحديث عن بدايتها بالمبادرة وأنها كانت مجرد حساب على تويتر ولم تتوقع أنه سوف يأتي اليوم لتصبح على أرض الواقع وذكرت أن هديل الحربي هي من اقتراحت عليها أن تكون المبادرة على مستوى الكلية وليس على قسم واحد لتعم الفائدة لجميع طالبات الكلية.

وأوضحت هديل الحربي آلية المبادرة كاملة من استعارة وتسليم الكتب.

واختتم الحفل بعرض فيديو توضيحي متكامل للمبادرة وجولة مع الوكيلات والأستاذات الحاضرات إلى مكتب المبادرة للتعريف أكثر عنها.







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