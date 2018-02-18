جامعة الجوف تلحق بالشمالية.. #تعليق_الدراسة اليوم بسبب الطقس

المواطن- الجوف

وجه مدير جامعة الجوف، الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، بتعليق الدراسة اليوم في كافة فروع الجامعة بمدينة سكاكا ومحافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام الجامعي المتحدث الرسمي بجامعة الجوف، سلطان الدهيليس، أنه إشارة إلى التنبيه المتقدم الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فقد اجتمعت اللجنة الدائمة الخاصة بتعليق الدراسة في الجامعة، وأقرت تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع فروع الجامعة؛ حفاظًا منها على سلامة أبنائها الطلبة.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الشمالية، تعليق الدراسة اليوم الأحد؛ بسبب الطقس.

وجاء ذلك بعد تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي حذرت من طقس غير مستقر على المنطقة.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار الرعدية سيستمر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وتابعت أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.







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