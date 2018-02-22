جامعة الحدود الشمالية تعلن أسماء المرشحين على وظائف معيد عبر هذا الرابط

المواطن - رفحاء

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف معيد بالجامعة كلية الصيدلة كلية إدارة الأعمال كلية الهندسة.

وقالت جامعة الحدود الشمالية في بيان لها عبر موقعها على الانترنت: مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، اعتمد نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة بالجامعة للرجال والنساء في كليات (الصيدلة، إدارة الأعمال، الهندسة)، والتي تم الإعلان عنها سابقاً وذلك بعد إجازتها من الجهات المختصة.

وأهابت جامعة الحدود الشمالية، بجميع المقبولين والمقبولات الأساسيين بسرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة اعتباراً من يوم الأحد 9/6/1439هـ لإنهاء الإجراءات مصطحبين معهم أصل الوثائق وكذلك مراجعة عمادة الدراسات العليا وإحضار قبولات الدراسة للترشيح للابتعاث، ومن ليس لديه قبول في الدارسة يعطى فرصة شهرين من تاريخ 6/6/1439هـ لإحضار قبول صريح وبعدها سوف يسقط حقه في الابتعاث ومن ثم التعيين ويستبعد وينظر في طلب الاحتياط الأول.

ويمكن دخول موقع جامعة الحدود الشمالية للاطلاع على أسماء المرشحين عبر هذا الرابط (هنا)







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