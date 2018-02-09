جدول الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

ساهمت نتائج مباريات اليوم في الحفاظ على جدول الدوري السعودي للمحترفين بنفس الترتيب تقريبًا، حيث استمر نادي الهلال في صدارة المسابقة المحلية، وتذيل الرائد الترتيب على الرغم من فوزه على الباطن بثلاثية أهداف مقابل هدف.

وأُقيمت 3 مباريات اليوم انتهت الأولى بفوز الرائد على الباطن بثلاثية، وفاز أحد على التعاون بهدف نظيف، وتعادل الاتحاد والقادسية سلبيًا، ليستمر العميد في المركز الخامس في جدول الدوري السعودي للمحترفين .

وجاء ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ43 نقطة، يليه النادي الأهلي بـ41 نقطة، وبفارق 10 نقاط يحل النصر في المرتبة الثالثة، ثم فريق الفيصلي بـ30 نقطة.

وحل الاتحاد خامسًا في جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم برصيد 29 نقطة، يليه نادي التعاون بـ27 نقطة، وجاء الشباب الذي سيخوض لقاء الجولة الـ21 غدًا في المركز السابع بـ26 نقطة، ثم الفيحاء بنفس الرصيد وفي انتظار مباراة الاتفاق، ثم الفتح بـ22 نقطة.

واحتل الباطن المركز العاشر في جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم برصيد 21 نقطة، يليه نادي الاتفاق بـ19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن القادسية وأحد أصحاب المركزين الـ12 و13.

وواصل الرائد تذيل جدول الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات اليوم برصيد 17 نقطة، ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن يُحقق طفرة خلال اللقاءات القادمة عقب فوزه على الباطن، لتحسين موقعه في المسابقة المحلية.







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