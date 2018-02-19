جماهير المنتخب السعودي قلقة بسبب هذا الثلاثي

المواطن - محمد سمعه

أعربت الجماهير السعودية عن قلقها وذلك بسبب عدم مشاركة الثلاثي سالم الدوسري، فهد المولد ويحيى الشهري مع أنديتهم في الدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة.

وكان فهد المولد قد انضم إلى صفوف ليفانتي على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد، بينما انضم سالم الدوسري إلى نادي فياريال على سبيل الإعارة من نادي الهلال، كذلك انضم يحيى الشهري إلى صفوف ليجانيس على سبيل الإعارة من النصر.

وأبدت الجماهير السعودية قلقها وذلك بسبب عدم مشاركة الثلاثي المذكور مع أنديتهم في الدوري الإسباني، خاصة أنهم يتابعون مباريات أنديتهم من المدرجات في إسبانيا.

وقد يهبط مستوى اللاعبين الثلاثة الفني والبدني قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويذكر أن المدرب خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الأخضر، لم يستدعِ سالم الدوسري، فهد المولد ويحيى الشهري إلى قائمة معسكر الأخضر والذي سينطلق بدءًا من الغد في مدينة جدة.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في المونديال والتي تضم كلاً من ” روسيا، مصر، الأوروغواي”.







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