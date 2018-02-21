جماهير الهلال: #سامي_الجابر_مطلب_الشقردية

المواطن - محمد سمعه

أقال مجلس إدارة نادي الهلال بالأمس المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا.

وطالبت فئة كبيرة من جماهير الهلال عبر موقع “تويتر” إدارة الزعيم بضرورة التعاقد مع النجم سامي الجابر لتدريب الهلال خلال الفترة المقبلة.

وتمت إقالة رامون دياز رغم تصدر الهلال لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان سامي الجابر قد تولى تدريب نادي الهلال في موسم 2013-2014 وحقق نتائج جيدة مع الزعيم في ذلك الوقت.

كما سبق لسامي الجابر أن تولى تدريب نادي الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

تواجد سامي الجابر كعضو في الاتحاد السعودي لكرة القدم لفترة مؤقتة ثم بعد ذلك رحل عن الاتحاد.







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