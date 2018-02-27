جماهير برشلونة تنتظر موعد مباراة إسبانيول ضد الريال لسبب واحد

المواطن - محمد سمعة

سيكون عشاق الكرة الإسبانية في انتظار موعد مباراة إسبانيول ضد الريال في إطار لقاءات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة إسبانيول ضد الريال اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب باور 8 معقل نادي إسبانيول.

وسيكون موعد مباراة إسبانيول ضد الريال موعدًا ناريًا خاصة أن جماهير برشلونة تتمنى التوفيق للجار إسبانيول وإلحاق الهزيمة الخامسة بالنادي الملكي في الموسم الحالي.

وتنتظر جماهير ريال مدريد مباراة إسبانيول خاصة أن النادي الملكي بدأت نتائجه تتحسن في الفترة الأخيرة مما سيجعل فريق العاصمة الإسبانية مطالبًا بتحقيق الفوز على النادي الكتالوني.

وتريد جماهير ريال مدريد خلال موعد مباراة إسبانيول ضد الريال الفوز لفريقها مع التألق وتقديم نتيجة جيدة من أجل الاقتراب من نادي أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني.

وسيقام موعد مباراة إسبانيول ضد الريال في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مملكة إسبانيا.

وقبل انتظار موعد مباراة إسبانيول ضد الريال، كان نادي برشلونة نجح في الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال في مدينة مدريد.

وتتمنى جماهير ريال مدريد خلال انتظارها موعد مباراة إسبانيول ضد الريال إختيار العناصر المناسبة من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، خاصة أن ريال مدريد إذا نجح في الفوز فسيصل رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الجار أتليتكو مدريد.

يترقب جمهور ريال مدريد موعد مباراة إسبانيول ضد الريال خاصة أن المباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا للنادي الملكي قبل مواجهة باريس سان جيرمان الصعبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.







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