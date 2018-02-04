جماهير ليفانتي تمنت الخسارة بعد غياب فهد المولد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

غاب فهد المولد عن قائمة فريقه الإسباني ليفانتي التي واجهت ريال مدريد أمس السبت، وذلك بعد انتقاله ضمن اتفاق بين المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي يقضي بانتقال 9 لاعبين من السعودية إلى فرق مختلفة بدوري القسم الأول في إسبانيا.

وأبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية حالة الغضب التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت قائمة ليفانتي لمواجهة العملاق الملكي الأبيض دون وجود للمولد فيها، وهو ما أثار حالة غضب من مشجعي الفريق بالمملكة، والذين أولوا له اهتمامًا واسعًا بعد انتقال نجمهم لصفوف الفريق الإسباني خلال الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

المولد والذي جاء إلى إسبانيا من الاتحاد وهو أحد أندية القمة بالمملكة، انضم إلى ليفانتي الذي يصارع الهبوط في الدوري ببلاده، وهو الأمر الذي أعطى مؤشرات رئيسية لإمكانية مشاركة المولد، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أهم المواهب الحالية في الكرة السعودية، والذي من الممكن أن يقدم مستويات طيبة خلال احتكاكه بالعديد من الفرق القوية بالدوري الإسباني، والذي يضم عمالقة اللعبة، برشلونة وريال مدريد.

وقال أحد مستخدمي تويتر: “إذا لم يلعب فهد عندها سأتمنى أن يخسر ليفانتي 5-0 أمام ريال مدريد”، بينما أكد مستخدم آخر: “لن ندعمكم حتى يتم إدراجه في القائمة”.

وحقق ليفانتي بالأمس التعادل الإيجابي مع مضيفه ريال مدريد، بواقع هدفين لكل فريق، وذلك بعد أن نجح الأول في إدراك هدف التعادل خلال الدقيقة 88، وهو ما جاء بمثابة رصاصة قاتلة لمجريات الأمور في المباراة.

وانتقل المولد برفقة 8 لاعبين آخرين من الدوري المحلي إلى فرق مختلفة بإسبانيا، الأمر الذي يهدف من خلاله تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى إكساب لاعبي المنتخب خبرة الاحتكاك الدولي المحترف، بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو تجهيزهم لخوض مبارايات كأس العالم، والتي تستهلها السعودية بلقاء روسيا منظمة البطولة في يونيو المقبل، وذلك ضمن المباراة الافتتاحية لمونديال 2018.







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