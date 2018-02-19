جناح الملبوسات العسكرية يعرض تاريخ البدل والرتب لزوار الجنادرية

المواطن- متابعة

يستعرض جناح إدارة الملبوسات العسكرية بالإمداد والتموين بالأمن العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، اللباس العسكري والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بالجهات التابعة للأمن العام بوزارة الداخلية.

ويتم في الجناح تقديم شرح فعلي للزوار عن اللباس العسكري والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بمهام منسوبي الجهات التابعة للأمن العام، وإبراز مراحل تطور اللباس خلال السنوات الماضية والإجابة على استفسارات الزوار.

ويعرض الجناح مجموعة من الرتب والشعارات العسكرية التي تعود لبدايات تأسيس الأمن العام، بالإضافة إلى اللياقات العسكرية، والخوذة والسترة الواقية ضد الرصاص، وغيرها من المستلزمات المخصصة لمهام الجهات التابعة للأمن العام.

ويعد الإمداد والتموين بالأمن العام الذي تتبع له إدارة الملبوسات العسكرية، المعني بتجهيز كافة قطاعات الأمن بما يلزم من مختلف التجهيزات والآليات والملبوسات العسكرية.







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