جندي إسرائيلي يطلق النار على نفسه في الأراضي المحتلة

المواطن - متابعة

انتحر جندي إسرائيلي، اليوم ، بإطلاق النار على نفسه داخل قاعدة عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقل الجندي بطائرة إلى مستشفى في حيفا، وهناك أعلن الأطباء وفاته بحسب وكالة “معا” الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقًا في ملابسات الحادث.

يشار إلى الإقدام على الانتحار منتشر بين جنود الجيش الإسرائيلي، وغالبًا ما يكون دافع الانتحار الخوف من المواجهات مع الفلسطينيين.

وكشف تقرير صدر عن الجيش الإسرائيلي في شهر يناير 2018، عن عدد العسكريين الذين انتحروا خلال العام الماضي 2017، وغالبيتهم باستخدام السلاح.

وأفاد التقرير بأن 16 عسكريًا أقدموا على الانتحار عام 2017، منهم 13 جنديًا نظاميًا، وضابطان وجندي من الاحتياط.







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