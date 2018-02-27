جولة على سوق أسماك مكة تسفر عن مصادرة 280 كيلو

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أسفرت جولة ميدانية نفذها مراقبو بلدية الشوقية الفرعية على سوق السمك المركزي في حي الكعكية بمكة المكرمة، عن ضبط عدد من المحلات المخالفة، ومصادرة (280) كيلو سمك ظهرت عليه علامات التلف والفساد.

وصرَّح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي، بأنّه “جاء ذلك امتدادًا لخطط المتابعة الرقابية الشاملة للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وبهدف متابعة سوق السمك المركزي والتأكد من التزام المحلات بتنفيذ الاشتراطات الصحية وسلامة الأسماك المعروضة وطرق الحفظ والعرض”.

وأضاف عراقي أنَّه “تم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، بحسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات البلدية الوزارية، ومصادرة الأسماك وإتلافها بعد توثيق ذلك إداريًّا، مؤكدًا استمرارية الحملات الرقابية لمتابعة ومنع مخالفات تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، وبيعها في ظروف غير مناسبة أو إقامة المحلات والمباسط والأكشاك المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية”.







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