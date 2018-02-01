جولة عمل المدينة الليلية للفنادق تكشف عن 72 مخالفة غرامتها 20 ألفًا

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ المدينة المنوّرة:

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بإدارة التفتيش، بجولات ميدانية تفتيشية بتمام الساعة الثانية صباحاً، حتى الساعه السادسة، على الفنادق بالمنطقة المركزية.

ونتج عن الجولة التفتيشية، زيارة 192 للفنادق، ومن خلال هذه الزيارات التفتيشية تم ضبط 72 مخالفة؛ والتي تختص بالمهن المقصورة على السعوديين، قيمة هذه المخالفه الواحده عشرون ألف ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وأمين عام اللجنة التنفيذية للتوطين بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله غازي الصاعدي أنَّ “هذه الجولات بالوقت المتأخر من الليل من قبل المفتشين بفرع الوزارة ما هي إلا تنفيذاً للقرارات الصادرة، التي تؤكد أنَّ هناك مهنًا مقصورة على عمل المواطنين السعوديين بها، ولا يسمح بغير ذلك”.

وأشار إلى أنَّ “كل من خالف القرارات سيخذع للنظام، بعد اعتماد المخالفة المقدرة بعشرين ألف ريال، لمخالفتهم للمهن المقصورة على عمل السعوديين”.

وأضاف: “بهذا نفيد الجميع بأنَّ الجولات ليس لها وقت محدد بل بجميع الأوقات تجدهم بالمكان الذي يتم زيارته، ومن يُخالف سينال تغريمه بهذه الغرامات المعتمدة”.

وأردف: “جميعنا يعمل من أجل الوطن ومن أجل شبابه ومواطنيه، لخلق فرص وظيفية مناسبة لهم، دون إحلال للاجنبي لهذه المهن المقصورة على السعوديين الذين لهم الحق بها”.







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