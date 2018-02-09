حادث مروّع يودي بحياة أم وأب ويصيب أبناءهما الثلاثة في البرك بعسير

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

تسبب حادث مروري مروع، وقع اليوم الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، جنوب محافظة البرك بساحل عسير، في مقتل أب وأم وإصابة ثلاثة أطفال، اثنان منهم حالتهما حرجة، بعدما انقلبت المركبة التي تقلّهم مرات عدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري أنَّ “غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الثالثة عصراً، اليوم الجمعة، ووصلت الفرق لموقع الحادث، الذي تبين أنه عبارة عن انقلاب سيارة من نوع فورشنر”.

وأشار الشهري إلى أنّه “نتج عن الحادث 5 حالات، منها حالة نقلت عن طريق المواطنين من الموقع وقت وقوع الحادث، وقبل وصول الفرقة، وضعها بسيط، وحالتان توفيتا في الموقع الأب والأم، وحالتان في الموقع حرجتان، تم التعامل معهما من قبل فرقة إسعاف الهلال الأحمر بالبرك، إحداها لطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً والأخرى لطفل يبلغ من العمر 10 أعوام”.

وبيّن أنّه “تم نقل الطفلة مع فرقة إسعاف الهلال الأحمر بالبرك، والطفل مع إسعاف مستشفى البرك”، لافتًا إلى أنَّ “الحالتين المتوفيتين تم نقلهما عن طريق إسعاف الهلال الأحمر بالحريضة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفى محافظة البرك العام ومن ثم تحويل الحالتين الحرجتين لمستشفى عسير المركزي كإنقاذ حياة”.







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