حارس مانشستر يونايتد على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني لا يزال يرغب في التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع دي خيا والذي نجح في التألق مع مانشستر يونايتد خلال المواسم الأخيرة.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية إن ريال مدريد يريد التعاقد مع دي خيا من مانشستر يونايتد وذلك ليكون بديلًا للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد رفض خلال الفترة الماضية التفريط في دي خيا نظرًا للاعتماد عليه في معظم مباريات الشياطين الحمر بالموسم الحالي.

ويفكر نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي في حال رحل دي خيا إلى صفوف نادي ريال مدريد.

جدير بالذكر أن دي خيا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011 قادمًا من نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وسيحاول ريال مدريد تقديم عرض مالي كبير لنادي مانشستر يونايتد وذلك من أجل التعاقد مع دي خيا في صيف العام الحالي.

وكان دي خيا جدد عقده مع نادي مانشستر يونايتد في عام 2015 ولمدة 4 سنوات حتى عام 2019.

من ناحية أخرى نجح نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، بينما ذهب اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان من صفوف الشياطين الحمر إلى نادي آرسنال.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الأول.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو جاء لتدريب فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 خلفًا للمدرب الهولندي لويس فان خال والذي أقيل بسبب سوء نتائج الشياطين الحمر تحت قيادته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :