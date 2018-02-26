حافلات خط البلدة تودع الشوارع.. خدمة النقل العام تنطلق في الرياض وجدة بهذا السعر

المواطن - الرياض

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل خدمة النقل العام الجديدة في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، ويتولى تشغيلها شركة وطنية متخصّصة، يشرف عليها مباشرة “الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض” في الرياض، وشركة “مترو جدة” في محافظة جدة، مع تقديم الخدمة بأسعار تشجيعية تقدر بـ3 ريالات من محطة إلى أخرى.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر اليوم عن اللجنة العليا المعنية بدراسة هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم (95) الصادر في 11 صفر 1439هـ برئاسة معالي رئيس هيئة النقل العام وعضوية معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، ومدير الإدارة العامة للمرور، مع لجنة خاصة أخرى لتوفير الخدمة البديلة لحافلات خط البلدة تضم هيئة النقل العام، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشركة مترو جدة.

وانتهت اللجنة من دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع ملاك الحافلات الأهلية في المملكة من أعمالها، وجرى حصر جميع المواطنين ممن يمتلكون تلك الحافلات ويعملون فعليًّا بهذه الخدمة.

وخلصت اللجنة من أدوارها في جانب العرض على المؤهلين منهم الخيارات المتاحة وفق ما ورد بقرار مجلس الوزراء وتضمنت الخيارات العمل في مشروع النقل الجديد كسائق في شركة “سابتكو” براتب مجزٍ، أو الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية في حال رغب البدء بنشاط تجاري جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار ضم غير القادرين من السائقين لبرامج الدولة في الضمان الاجتماعي ولمن تنطبق عليهم الشروط.

وأهابت اللجنة بالجميع الحرص على الاستفادة من هذه الخدمة في مدينتي الرياض وجدة، وتزويد الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بآرائهم ومقترحاتهم تجاه تطوير هذه الخدمة، التي من شأنها أن تثري الجانب التنظيمي والإشرافي والتشغيلي بما يحقق تطلعات المجتمع السعودي الكريم بكافة أطيافه.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر في 11 صفر 1439هـ إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم “خط البلدة”، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.







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