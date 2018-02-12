حالة الطقس المتقلب في جدة تتواصل.. وهذه ضوابط تعليق الدراسة

المواطن - سعد البحيري

من المرجح أن يواصل الطقس في جدة غدًا حالة التقلب التي شهدها اليوم فيما لم ترد أية أنباء عن استمرار تعليق الدراسة.

وكانت عدة مدن في المملكة قد شهدت اليوم موجة من الغبار الكثيف أدى إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم فيما تم تعليق الدراسة بعدد من المدن خاصة في منطقة مكة المكرمة.

الأرصاد تحذر

وفي وقت سابق حذَّرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم والتعرّض للغبار والأتربة.

الطرق السريعة الأشد خطورة

كما حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة على عدد من الطرق.

ونبه المركز إلى شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في عدد من طرق ومدن منطقة مكة المكرمة.

وشملت الطرق التي تشهد انعدام الرؤية طرق الطائف وجدة ومكة المكرمة وينبع.

ترقب وقلق

من جهة أخرى تتواصل حالة القلق والترقب بين أولياء الأمور في عدد من مدن مكة ؛ بسبب عدم تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء، بالرغم من استمرار الأحوال الجوية السيئة.

ويطالب الأهالي بصدور تعليمات واضحة حول تعليق الدراسة لحماية أولادهم، فيما تبقى المشكلة الكبرى مرتبطة بالقواعد والحالات التي يجب فيها تعليق الدراسة.

قواعد تعليق الدراسة

وما يزيد من تعقيد الأمر أن الغالبية تجهل قواعد تعليق الدراسة أو الحالات التي تستوجب تعليق الدراسة، وكذلك الجهة المناط بها اتخاذ قرار تعليق الدراسة.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

ويطالب الأهالي بأن يكون تعليق الدراسة قبل بداية اليوم الدراسي وتوجه الطلاب إلى المدارس والجامعات؛ حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه، وهي حماية الأرواح.

وفي بعض الأحيان يتفاجأ الطلاب بصدور قرار تعليق الدراسة في منتصف اليوم الدراسي أو بعد توجههم للمدارس والجامعات، الأمر الذي يراه البعض بلا فائدة، لكن هذا يحدث في الحالات الطارئة وفور صدور التحذيرات بعد حدوث الظواهر الجوية.







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