حالة نادرة.. طفل يبيض كالدجاج ويحير الأطباء

المواطن - متابعة

في واقعة نادرة ربما تكون الحالة الوحيدة في العالم، حير طفل إندونيسي العلماء بسبب معاناته من حالة صحية غريبة، جعلته يبيض كالدجاج.

وفي التفاصيل قال الصبي ويُدعى أكمل (14 عاماً) من ولاية غوا الإندونيسية: إنه يعاني من حالة صحية غير عادية تجعله يضع البيض بين الحين والآخر.

وأضاف أن هذه الحالة بدأ يعاني منها في عام 2016، وتأتي على شكل نوبات من الألم؛ ما اضطر الصبي للذهاب إلى المستشفى عدة مرات، وقد وضع الصبي مؤخراً بيضتين دفعة واحدة على مرأى من الأطباء الذين وصفوا حالته بأنها معجزة.

وقال والد الصبي معلقاً على حالة ابنه: “لقد وضع ابني 18 بيضة خلال عامين، وفي المرة الأخيرة وضع بيضتين دفعة واحدة”، وفق ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقول الأطباء: إنه من المستحيل أن يتشكل البيض داخل جسم الإنسان، وشكك متحدث باسم المستشفى فيما يحدث، وقال إن الصبي ربما يقوم بإدخال البيض عمداً إلى جسمه.

من جهته نفى والد الصبي ادعاءات الأطباء، وأكد أن البيض يتشكل في جوف الصبي بشكل طبيعي، وقد قام الأطباء بالحجر الصحي على المراهق؛ لدراسة حالته في مستشفى الشيخ يوسف في ولاية غوا.







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