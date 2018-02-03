حاول الهرب فأوقفه المرور بالقوة الجبرية.. سقوط مفحط الجوف

المواطن- الرياض

قبضت الإدارة العامة للمرور، على مفحط في الجوف، حاول الهرب وتم إيقافه بالقوة الجبرية.

وأكد الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مرور منطقة الجوف، استوقف بالقوة الجبرية قائد مركبة مارس التفحيط على سيارة من نوع جيب، وكان يسير بها بدون لوحات، وذلك بعد أن رفض الوقوف.

ولفت المرور إلى أنه تمت إحالة المفحط إلى الهيئة المروية لتطبيق النظام بحقه.

ويعاقب القانون المفحطين في المرة الأولى بحجز المركبة لمدة 15 يومًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وإحالته للمحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وفي المرة الثانية يُعاقب المفحط بحجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 40 ألف ريال، ومن ثم يحال للمحكمة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، فيتم حجز المركبة وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبات المسروقة والمستأجرة وسجنه.







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