حتى الحوامل.. جامعة حفر الباطن تُجبر الطالبات على شراء الطعام من الكافيتريا!

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكدت لمياء البراهيم، الكاتبة والطبيبة، أن طعام الكافيتريا في جامعة حفر الباطن، غير ممكن والطالبات يجبرن على شراء طعامهم من الكافيتريا ولا يسمح لهن الأمن بإحضار الطعام من الخارج، حتى فئة الحوامل اللاتي يحتجن لطعام صحي، بحسبها.

وتابعت، في حوارها ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن “أول مرة أسمع عن مؤسسة تعليمية تفرض على طلابها عدم إحضار طعام من الخارج”.

واستكملت: “نوجه هذا السؤال لعمداء الجامعات لماذا لا يحاورون طلاب جامعاتهم، ويفتحون قنوات للتواصل معهم في الوقت الذي تلغي فيه قيادتنا الحواجز وتوجه الجهات الحكومية إلى التواصل مع المواطنين”.

ومن جهته، رد المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن، في مداخلة بالبرنامج، أنه يتابع بريد الجامعة الإلكتروني يوميًّا، ولم يسبق أن أتت شكوى من تسمم أو أكل سيئ.







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