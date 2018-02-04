حجز 192 فيلا بمشروع الإسكان في الأحساء خلال 3 أيام

المواطن - الأحساء

أعلنت وزارة الإسكان اكتمال حجوزات أحد مشروعاتها الأربعة التي أطلقتها الأسبوع الماضي، حيث أنهى 192 مواطناً حجوزاتهم للفلل السكنية في مشروع الأحساء والذي يقام بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع.

ويوفر هذا المشروع وحدات سكنية من نوع فيلا تحت الإنشاء بمسطحات بناء تتجاوز 360 مترًا مربعًا، وبأسعار لا تتجاوز الـ700 ألف ريال، ويتزامن ذلك مع ثلاثة مشاريع أخرى تتواصل حجوزاتها، اثنان في مدينة الدمام والآخر في منطقة جازان، وتهدف الوزارة من خلالها إلى توفير 3636 خلال الشهر الجاري، حيث تتواصل الحجوزات لـ2667 وحدة من نوع “تاون هاوس” في مدينة الدمام، إضافة إلى 777 شقة سكنية في منطقة جازان، وتقدم الوزارة العديد من الضمانات على هذه المشاريع التي تتم بالشراكة مع المطورين العقاريين، ودعت وزارة الإسكان المستفيدين من برنامج الدعم السكني إلى زيارة المعارض والاطلاع على النماذج السكنية المتاحة لاستكمال حجوزاتهم النهائية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن مستهدفات الوزارة التي أعلنت عنها ضمن برنامج “سكني” إذ تضمنت المرحلة الأولى تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، إضافة إلى مستهدفات المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتضمن تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018 الجاري. وبيّنت الوزارة أن هذه المشاريع ستكون مكتملة البنية التحتية من شبكات الطرق، والإنارة، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمساحات الخضراء والحدائق، والمساجد، والمدارس، والملاعب، ومنصات الترفيه العائلية، وجميع الخدمات العصرية والحياتية”، مشددة على التزام المطورين بأحدث مواصفات الجودة العالمية في البناء، وأحدث مواصفات عمليات الإنشاء، إضافةً إلى مجموعة من الضمانات التي ستقدم للمالك (المستفيد). كما روعي في التصاميم الهندسية العوامل والأبعاد الاجتماعية التي تركز على خصوصية كل وحدة سكنية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مؤخراً عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” والتي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخصصت خلال الدفعة الأولى من البرنامج منتصف يناير الجاري نحو 20 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أن الوزارة وخلال المرحلة الأولى من برنامج “سكني” خصصت أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت عن اكتمال حجوزات العديد من المعارض في مختلف مدن المملكة كمشروع شمال الرياض، وبوابة التحلية بمحافظة جدة والدمام وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح، وصامطة القفل.







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