حرس الحدود يفتح باب القبول على رتب عسكرية بحرية

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول على عدد من الرتب العسكرية البحرية للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وأتاح حرس الحدود التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٦/ ٥/ ١٤٣٩هـ، وحتى يوم الأربعاء الموافق ٥/ ٦/ ١٤٣٩هـ أو اكتمال العدد، وذلك للرتب العسكرية البحرية التالية: (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي ) للتعيين بعد التخرج على (ملاك القوات الخاصة للأمن والحماية ) بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

واشترط حرس الحدود في المتقدمين الشروط التالية:

١- أن يكون المتقدم سعودي الأصل لا يزيد عمره على (٣٠) عـاماً.

٢- لا يقل طول المتقدم عن ( ١٦٨) سم مع تناسب الطول والوزن.

٣- ألا يكون موظفاً مدنياً أو عسكرياً أو مفصولاً، وأن لا يكون محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٤- أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

٥- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

٦- أن يجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول بنجاح

علما أن المؤهل المطلوب لشغل الوظائف، على النحو التالي:

١- رتبة وكيل رقيب بحري، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) والأولوية للتخصصات التالية: (حاسب آلي- هندسة- لغات وترجمة- محاسبة- قانون- تربية بدنية).

٢- رتبة عريف بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (سنتين) بعد شهادة الثانوية العامة.

٣- رتبة جندي أول بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (ستة أشهر) بعد شهادة الثانوية العامة وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومعتمدة من الجهة الرسمية المشرفة.

٤- رتبة جندي بحري أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (علمي- شرعي- تجاري- صناعي- فنية المعهد العلمي).

وعلى الراغبين في الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية المبادرة لإدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني مع تحري الدقة والصدق في البيانات المدخلة وعلى مسؤولية المتقدم، وعلى المقبولين مبدئياً عند مراجعة لجنة القبول في مرحلة مطابقة البيانات اصطحاب المستندات التالية :

١- أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة

٢- أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة.

٣- أصل دفتر العائلة للأب مع صورة للمطابقة.

٤- عدد (٤) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤/٣) مكشوفة الرأس.

٥- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة وإرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.