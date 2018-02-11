حرس الحدود يفتح باب القبول للرتب العسكرية البحرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول عبر الموقع الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا)، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 1439هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق 5/ 6/ 1439هـ أو اكتمال العدد، وذلك للرتب العسكرية البحرية التالية: (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، للتعيين بعد التخرج على (ملاك القوات الخاصة للأمن والحماية) بمشروع الشمال بمنطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وبينت المديرية أن الشروط المطلوبة هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل لا يزيد عمره عن (30) عاماً.

2- لا يقل طول المتقدم عن ( 168) سم مع تناسب الطول والوزن.

3- ألا يكون موظفاً مدنياً أو عسكرياً أو مفصولاً، وأن لا يكون محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.

5- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

6- أن يجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول بنجاح.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف، على النحو التالي:

– رتبة وكيل رقيب بحري، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) والأولوية للتخصصات التالية: (حاسب آلي- هندسة- لغات وترجمة- محاسبة- قانون- تربية بدنية).

– رتبة عريف بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (سنتين) بعد شهادة الثانوية العامة.

– رتبة جندي أول بحري، أن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (ستة أشهر) بعد شهادة الثانوية العامة وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومعتمدة من الجهة الرسمية المشرفة.

– رتبة جندي بحري أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (علمي- شرعي- تجاري- صناعي- فنية المعهد العلمي).

ودعت المديرية الراغبين في الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية المبادرة لإدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، مع تحري الدقة والصدق في البيانات المدخلة وعلى مسؤولية المتقدم، مشيرة إلى أن على المقبولين مبدئياً عند مراجعة لجنة القبول في مرحلة مطابقة البيانات اصطحاب المستندات التالية:

1- أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة.

2- أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة.

3- أصل دفتر العائلة للأب مع صورة للمطابقة.

4- عدد (4) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4/3) مكشوف الرأس.

5- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة وإرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.







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