حرمان رباعي النصر والرائد من المشاركة بأي نشاط رياضي!

المواطن – مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدد من القرارات الانضباطية، عبر حساب الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقررت اللجنة حرمان الأمين العام في العالمي سابقًا سلمان القريني، ومستشار رئيس نادي النصر لشؤون الاحتراف خالد محمد أبو غرارة، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في المملكة.

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق ثنائي نادي النصر بدفع غرامة 200 ألف ريال لكل منهما؛ لمخالفتهما للمادة (75/1/3) والمادة (81/10) من لائحة اللجنة.

وحرمت اللجنة رئيس نادي الرائد سابقًا، عبدالعزيز التويجري، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 20 سنة في المملكة وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف ريال؛ لمخالفته للمادة (75/1/3) والمادة (81/10) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقامت اللجنة بحرمان سكرتير نادي الرائد أحمد عثمان الحسن من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة في المملكة، وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف ريال؛ لمخالفته للمادة (75/1/3) والمادة (81/10) من لائحة الانضباط والأخلاق.







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