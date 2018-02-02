المواطن ـ الرياض:

حصريًا لمستخدمي نظام “أندرويد”، أعلن موقع “يوتيوب”، عن إطلاق تطبيق “يوتيوب غو” YouTube Go في أكثر من 130 دولة حول العالم، والذي يعتبر نسخة معاد تصميمها من تطبيق “يوتيوب” الرسمي، حيث تم تصميمه للأماكن ذات الاتصال الضعيف والتي تكون فيها أسعار البيانات الخلوية مكلفة جداً.

ويتيح تطبيق “يوتيوب غو” للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو لعرضها في وضع عدم الاتصال، وهو الشيء الذي تمنحه شركة “يوتيوب” في العادة كجزء من اشتراك YouTube Red الذي تبلغ قيمة اشتراكه في الشهر 10 دولارات.

ويمكن لمستخدمي التطبيق أيضاً مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء من خلال نقل الفيديوهات من جهاز إلى آخر دون استخدام المزيد من البيانات.

ورغم أن التطبيق تم إطلاقه في أكثر من 130 دولة إلا أن التركيز منحصر على الدول التي لديها إمكانية محدودة في الوصول إلى البيانات الخلوية.

ولا توجد خطط لبدء تشغيل التطبيق في الدول ذات الشبكات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة البريطانية.