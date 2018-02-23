حضور تجاوز 3 آلاف وتجارب مثيرة في فعالية ألهم بمسرح المفتاحة

المواطن - سعيد آل هطلاء- عسير

احتضن مركز الملك فهد الثقافي- قرية المفتاحة بمدينة أبها، مساء أمس، فعالية “مبادرة إثراء الحدّ الجنوبي”، ضمن فعالية ألهم، تحت عنوان (لحظات شجاعة)، بحضور تجاوز 3 آلاف من الجنسين.

وتضمنت الفعالية عروضًا تفاعليةً ملهمةً أثرت الفكر وألهمت الخيال وعززت مبادئ الإبداع والإصرار والنجاح والمواطنة لدى شباب وشابات الوطن، حيث قدم ٥ ملهمين تجاربهم، حيث كانت البداية مع هيثم مقدم برنامج “تجارب هيثم” على اليوتيوب، وتحدث فيها عن ثقافة العمل في كل مجال الشباب على العمل في أي وظيفة تناسبهم وكسر العقبات الاجتماعية التي تواجههم لاختيار هذه الوظائف التي عرضها تفصيليًّا في تجاربه، تحت مبدأ “اسأل مجرب”.

ثم قدم الملحم الناشط بمواقع التواصل، والذي زار القطب الشمالي “مرتين”، حيث يمهد للسفر إلى الفضاء مع أحد أشهر وكلاء الفضاء، وقدم محتوى يهوى المغامر والاستكشاف، ثم قدم الشاب الأديب عيسى نهاري الفائز بالمركز الأول في مسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة والمركز الثاني في مسابقة “اقرأ”، تجربته مع القراءة وكيف جعلت منه شخصًا مثقفًا ومُبدعًا.

عقب ذلك تحدث الشاب عبدالرحمن أبو مالح، مقدم بودكاست “فنجان” وأحد الفائزين بجائزة الإعلام الجديد ومؤسس شبكة “ثمانية” المهتمة بتطوير وإثراء المحتوى العربي، عن مشاركته في نشر ثقافة البودكاست بالمملكة، ثم قدم عبدالمجيد الكناني الكاتب والممثل والمقدم عضو ومؤسس شركة لإنتاج المحتوى المرئي ومنتج ومقدم برنامج “لقيمات” على يوتيوب، تجربته مع المحتوى، واختتمت التجارب مع المصور والفنان التشكيلي محمد اليوسي، والذي عن إطلاق مبادرة “ملهمتي” التي تهدف إلى تطويع الفن لإعادة تدوير المنتجات والاستفادة منها، وفي الختام قدمت فرقة بللسمر أحد أنواع الفنون الشعبية، والتي اختتمت بها الفعالية المتميزة التي حظيت بإعجاب جميع الحضور.

والجدير بالذكر أن مبادرة “إثراء الحدّ الجنوبي” هي مبادرة من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي تحت مظلة “أرامكو السعودية”، وتهدف لإثراء 20 ألف شاب وشابة في كل من نجران وجازان وجنوب عسير، وأعلن عنها في وقت سابق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال تدشين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

وكانت نجران أولى محطات المبادرة، إذ أطلقها صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، الاثنين 30 جمادى الأولى الموافق 27 فبراير من العام الماضي.

وتقدم المبادرة سلسلة متكاملة من البرامج العلمية والإثرائية التي صُمّمت بعناية كي تنمّي جانب حب العلوم والمعرفة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :