حقائق عن ملعب إيكاترينبورج مستضيف مباراة مصر والأوروغواي

المواطن - محمد سمعه

سيحتضن ملعب إيكاترينبورج مباراة مصر والأوروغواي في الجولة الأولى للمنتخبين في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” عبر الإنترنت أن ملعب إيكاترينبورج سيستضيف 4 مباريات في الدور الأول من بطولة المونديال، حيث سيحتضن” مباراة مصر والأوروغواي، فرنسا والبيرو، اليابان والسنغال، المكسيك والسويد”.

وتتسع القدرة الاستيعابية للملعب إلى استقبال 35 ألف مشجع ويذكر أن مدينة إيكاترينبورج الروسية تم تأسيسها في عام 1723 وتضم 1.4 مليون نسمة خلال الفترة الحالية لتكون رابع مدينة روسية مكتظة بالسكان.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من ” السعودية، روسيا، الأوروغواي”.

تتمتع مدينة إيكاترينبورج الروسية ببنية تحتية مميزة، كما كانت قديمًا وبالتحديد في القرن ال18 مركزًا لصناعة الحديد في روسيا.

تمتلك مدينة إيكاترينبورج مطارًا مميزًا مزوداً بأحدث التقنيات.







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