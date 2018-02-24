حقيقة إسقاط المخالفات المرورية في الكويت

المواطن- نت

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول إسقاط المخالفات المرورية عن المواطنين والمقيمين بمناسبة العيد الوطني.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي “أن (البوست) الذي تم تداوله ويحمل شعار الوزارة مزور ومعلوماته مغلوطة، ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأشارت إلى أن الجهات الرسمية بالوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مَن بث الصورة والمعلومات المزورة مهيبة بوسائل الإعلام المختلفة تقصي الحقيقة والمصداقية فيما تتناوله من أخبار والتأكد من صحتها.







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