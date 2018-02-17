حقيقة إيقاف صرف الإعانة المالية للمصابين بالأمراض النفسية

المواطن - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجددًا صحة ما تردد عن إيقاف الإعانات المالية المخصصة للمصابين بالأمراض النفسية.

وأوضح حساب خدمة العملاء التابع للوزارة بموقع “تويتر” ردًّا على عدد من المغردين أنه لا صحة لقطع الإعانة عن مصابي الأمراض النفسية.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد حددت عدة شروط للحصول على الإعانة، منها مرور عامين على الإصابة بالمرض، وإحضار تقارير طبية تؤكد الإصابة صادرة من مستشفى معتمد، واعتماد المريض على الغير، والاستمرار في المراجعة، والخضوع للعلاج.







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