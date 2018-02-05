حكم مباراة ليفربول وتوتنهام يحرم صلاح من صدارة الهدافين‎

المواطن – مروة نبيل

شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بملعب “أنفيلد”، جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل في مباراة ليفربول وتوتنهام بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 80 ليُحرز التعادل عن طريق البديل فيكتور وانياما.

وأضاع الإنجليزي هاري كين ركلة جزاء في الدقيقة 87 من أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام قبل أن يُضيف محمد صلاح الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 91، ليأتي هدف التعادل من ركلة جزاء أحرزها كين قبل نهاية اللقاء بلحظات.

ووصل هاري كين إلى الهدف رقم 100 في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد هدفه في مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد، وذلك وفقًا لإحصائيات شبكة “أوبتا” العالمية.

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بين الدولي المصري محمد صلاح والنجم هاري كين بعد مباراة ليفربول وتوتنهام، حيث أصبح الفارق بينهما هدفًا وحيدًا لصالح اللاعب الإنجليزي.

وأثارت ركلات الجزاء في مباراة ليفربول وتوتنهام جدلًا واسعًا، خاصة الأولى بعد نقاش حكم الساحة مع حكم الخط، والذي أوضح أن هاري كين كان في موقف تسلل، ولكن الحكم رأى أنها محاولة تشتيت المدافع للكرة واحتسبها ضربة جزاء.

وجاءت ركلة الجزاء الثانية في مباراة ليفربول وتوتنهام موضع شك أيضًا، حيث اختلف بعض المحللين حول صحتها، ليرى البعض أنها صحيحة، فيما يرى الآخر أن لاميلا تعمد السقوط ليحصل على الركلة.

وألقى محللو مباراة ليفربول وتوتنهام اللوم على مدرب الريدز يورجن كلوب؛ بسبب سوء مستوى دفاعه، وتبديلاته غير المبررة؛ ليُفقد فوز جديد في منافسات البريميرليج.

وبعد مباراة ليفربول وتوتنهام وصل الريدز للنقطة 51 في المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد، بينما ارتفع رصيد توتنهام لـ49 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.







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