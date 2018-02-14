حل جذري من المرور لإنهاء مشاكل قطع إشارة ساهر

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تتجه الإدارة العامة للمرور، لإيجاد حل جذري لما رفعه مديرو إدارات المرور بالمملكة لمدير عام المرور من كثرة وقوع مخالفات مرورية على المواطنين والمقيمين، خلال الالتفاف يمينًا من خلال الإشارات المرورية المغطاة بنظام الرصد الآلي “ساهر”.

وجاء ذلك بعد ورود الكثير من خطابات وشكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين وتذمرهم من احتساب وتسجيل مخالفات الوقوف على خط المشاة أو الانعطاف إلى اليمين عند الإشارة المرورية أثناء الضوء الأحمر، بحيث يكون جزء من المركبة على المسار الأول “الأيمن” والجزء الثاني على المسار الأوسط “الثاني”، وحيث إن احتساب هذه المخالفة- مثل مخالفة تجاوز الإشارة- مخالفة لنظام المرور تنهي هذه الإشكالية التي ترد بصفة دائمة.







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