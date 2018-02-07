خادم الحرمين يُشرف سباق الهجن السنوي الكبير في الجنادرية

المواطن - الرياض

وصل قبل قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر مهرجان الجنادرية لرعاية سباق الهجن السنوي الكبير.

وسينطلق اليوم سباق الهجن السنوي الكبير ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32 ” ، ويشارك فيه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية .

ويعد سباق الهجن الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية كل عام من الفعاليات الأساسية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، حيث تحظى هذه الرياضة التي ورثها السعوديون عن آبائهم وأجدادهم وتحولت مع مرور السنين من منافسة بسيطة إلى منافسة رياضية أصيلة ، باهتمام الشباب الخليجي بشكل عام والسعوديين على وجه الخصوص .

كما ترسخ هذه الرياضة , الأصالة العربية في نفوس الخليجيين ، وتنمي روح الانتماء بالتراث العريق ، حيث يصل عدد المشاركين فيه نحو 600 مشارك لكل الأشواط سواء كانت هجن الجزيرة العربية أو الهجن المهجنة أو الهجن السودانية .

ويبلغ عدد أشواط السباق ستة أشواط ، وتقدر مسافة الشوط الرئيسي بأكثر من 19 كم .

ويشارك فيه الكثير من المشاركين ممن تنطبق عليهم الشروط ومنها أن يكون عمر الهجن المشاركة من أربع سنوات فما فوق ، ويتم تصنيفها من قبل لجنة تسجيل الهجن ، والتي يعمل فيها أصحاب الخبرات من كبار السن الذين يستطيعون تمييز أنواع الهجن من حيث طول أذرعه الهجن , وشكل الأذن ومن الملامح سواء كانت من هجن الجزيرة العربية أو من الهجن المهجنة أو الهجن السودانية .







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