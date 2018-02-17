خالد بن عياف يوجه بعلاج الطفل عامر الشمري في مستشفى الحرس الوطني

المواطن- واس

وجه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، رئيس الهيئة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، بعلاج الطفل عامر بن مدود الشمري البالغ من العمر 8 سنوات في مستشفى الحرس الوطني، والذي يعاني من فتحة في القلب وانسداد في شرايين القلب، حالت دون إكمال دراسته.

جاء ذلك خلال زيارة ابن عياف، اليوم السبت، المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية لعدد من الأجنحة المشاركة في المهرجان والوقوف على سير العمل وآلية التنظيم في اليوم العاشر من أيام الجنادرية.

وتأتي استجابة وزير الحرس الوطني في علاج الطفل عامر الشمري تحقيقًا لتوجيهات القيادة في تلمّس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والوقوف بجانبهم.

ومن جانبه، عبر شقيق الطفل مشعل بن مدود الشمري عن شكره لوزير الحرس الوطني على هذه اللفتة الأبوية، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على توفير الخدمات الصحية اللازمة لأفراد المجتمع كافة.







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