خالفوا توطين المحال النسائية فأغلقت أبوابهم.. 18 محلاً في جدة تحت طائلة القانون

المواطن ـ جدة:

انتهت جولة تفتيشية في جدة، بقرار من بلدية المطار، يقضي بإغلاق 18 محلاً بسوق المرجان في حي الصفا شمال جدة، بعد عملية دهم، نفذها فريق تفتيش عمل جدة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة قرار توطين نشاط الملابس النسائية.

وكشفت وزارة العمل، في بيان لها، أنَّ الحملة، التي تمَّ تنفيذها مساء الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، شملت زيارة ميدانية بمعية عدد من مفتشي المكتب، ومشاركة الرافد الأمني ومندوبي بلدية المطار.

وأشارت إلى أنَّه “أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط 26 مخالفة، وإغلاق 18 محلاً من البلدية، لوجود مخالفات عدة، وضبط مخالفي أنظمة العمل من مخالفي قرار توطين نشاط المستلزمات النسائية”.

وأكّدت أنّه “تم اتخاذ الإجراءات حيال كل المخالفات، وفق الأنظمة المعمول بها، ووفق اختصاص كل الجهات المشاركة”.







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