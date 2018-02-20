خبير مصرفي: بتكوين فشلت كعملة بشكل كامل تقريباً

المواطن - متابعة

أكد محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، أن عملة بتكوين الرقمية فشلت كعملة وفقاً للمؤشرات المعيارية وأنها ليست مخزناً للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

وقال كارني أمام طلاب في جامعة ريجنت بلندن أمس: “إن بتكوين فشلت بشكل كامل تقريباً حتى الآن.. في الجوانب التقليدية للأموال.. إنها ليست مخزناً للقيمة لأنها شديدة التقلب. لا أحد يستخدمها كوسيلة للتبادل”.

لكن كارني قال، بحسب رويترز، في إجابة على سؤال إن التكنولوجيا التي تستند إليها العملة الرقمية الأشهر في العالم ربما تكون مفيدة كوسيلة للتحقق من الصفقات المالية بطريقة غير مركزية.







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