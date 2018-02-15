خطوة استباقية.. كواليس استقالة محافظ البنك المركزي التونسي

المواطن- متابعة

قدم محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، استقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وبدأ رئيس الحكومة إجراءات إقالة العياري بداية الأسبوع، على خلفية تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس في قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورأى ملاحظون أن العياري قدم استقالته لتجنب مساءلته من طرف النواب في جلسة عامة منقولة على الهواء مباشرة.

وعدل البرلمان التونسي برنامج جلسة الخميس بحذف الفترة الصباحية منها، والتي كانت مخصصة لإقالة الشاذلي العياري وتعويضها بجلسة مسائية للتصويت على اعتماد مروان العباسي محافظًا جديدًا للبنك المركزي.







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