خلال 24 ساعة.. القبض على 108 مخالفين وغلق 8 ورش في الرياض

المواطن- الرياض

واصلت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، جهودها في ضبط المخالفين والعمل مع الجهات ذات العلاقة على ضبط مخالفات الاشتراطات الصحية والبيئية وأنظمة العمل.

وتمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة الفيصلية والخالدية خلال الـ24 ساعة الماضية، بمشاركة فرق ميدانية من المختصين بفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة الرياض من ضبط 108 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل ممن امتهنوا بيع الفواكه والخضروات متجولين وعلى قارعة الطريق في عدة مواقع وسط العاصمة الرياض، من بينهم من يعمل في محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

كما تم إغلاق 8 ورش متخصصة في تصليح السيارات وتحرير 28 مخالفة لورش أخرى مخالفة من قبل فرق أمانة الرياض المشاركة في الحملة.







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