خلال 24 ساعة.. تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في الخرج

المواطن- واس

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8, خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة الخرج.

جاء ذلك في إيجاز “البيئة” اليومي، مبينةً أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7106 عينات، جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 125حالة إيجابية، وتم التخلص من 5208 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن بلاغًا واحدًا ورد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و9 استفسارات، مؤكدة استمرار الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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