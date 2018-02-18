خلال 3 أشهر.. جوازات عسير تُصدر ١٠٠٠ قرار إداري بالسجن والغرامة بحق المخالفين

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أصدرت اللجان الإدارية بجوازات منطقة عسير ( ١٠٠٩) قرارات إدارية تضمنت أحكاماً بعقوبات السجن والغرامة والإبعاد بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وذلك خلال الـ٩٠ يوماً الماضية من بداية الحملة الميدانية لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف ) والتي بدأت في ٢٦ صفر لهذا العام ١٤٣٩هـ.

وتأتي هذه الأحكام بعد استيفاء إجراءات التحقيق مع المخالفين وأخذ بصماتهم العشرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وعرضها على اللجنة الإدارية بالجوازات كجهة شبه قضائية تحظى باستقلالية في إصدار الأحكام وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعقوبات بحق المخالفين.

وفي هذا الجانب أوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي أن الجوازات تعمل ضمن الجهات الأمنية المكلفة بإنفاذ الحملة الوطنية الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو المواطنين الناقلين أو المشغلين أو المتسترين على الوافدين المخالفين وتطبق الجوازات العقوبات بحقهم والمنصوص عليها نظاماً عبر اللجان الإدارية في إدارة متابعة الوافدين بجوازات المنطقة وفروعها بظهران الجنوب وبيشة.

ودعا اللواء “الخالدي” المواطنين والوافدين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم؛ لأن ذلك يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وفِي سياق متصل أوضح المتحدث الإعلامي بجوازات منطقة عسير العقيد عبدالله بن حسين آل هادي أن الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على خطة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ لمدة (90) يوماً تحت شعار “وطن بلا مخالف” وتمت بعد ذلك الموافقة السامية على تمديد المهلة من تاريخ 1 شوال 1438هـ بمنح مهلة لكافة الوافدين مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص وإعفائهم من الآثار المترتبة على (بصمة مُرحل) والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب العودة للمملكة بالطرق النظامية، وقد صدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 25 صفر 1439هـ، لتبدأ بعد ذلك اعتباراً من 26 صفر 1439هـ الحملة الميدانية المشتركة بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشار آل هادي إلى أن مواقع تنفيذ الحملة في جوازات منطقة عسير هي إدارة متابعة عسير بابها وشعب متابعة الوافدين بجوازات ظهران الجنوب وبيشة، مؤكداً أنه تم دعم تلك المواقع بالقوة البشرية والتجهيزات التقنية اللازمة.







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