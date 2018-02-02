خمس نصائح تجعل شتاءك أكثر أمانًا ودفئًا

المواطن - الرياض

سعيًا إلى شتاء آمن، وجَّه الدفاع المدني السعودي، نصائح عدّة لتفادي مخاطر وسائل التدفئة، سواء كانت تعمل بالغاز أو الزيت أو الكهرباء، خلال الأجواء الباردة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، أنّه “في ظل الأجواء الباردة؛ تنوّعت وسائل التدفئة، واختلفت مصادر طاقتها، ولأن حوادثها في ازدياد وجب علينا التوعية لننعم بالأمان بعيدًا عن أخطارها”، مبيّنًا عبر إنفوغرافيك خطوات مهمة، شملت:

تزويد مدفأة الكيروسن بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز

تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.

التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي في المدفأة الكهربائية عند سقوطها على جانب التهوية.

وضع مدفأة الزيت في مكان مستقرّ حتى لا تتعرض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث.

وفي شأن التدفئة بالحطب والفحم، شدّد الدفاع المدني على ضرورة إشعال النار خارج المنزل أولًا، مع تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع الجو بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.







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