خميس مشيط.. خبايا مثيرة خلف مقطع المتسول الصغير!

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

كشفت شرطة خميس مشيط تفاصيل مقطع مصور لأطفال متسولين في إشارة الغروي، قدموا إلى المملكة عبر التهريب، ولا يوجد لهم ولي أمر ويسكنون في حي الخالدية.

وأكدت أنه تم التوصل إلى المتحدث في المقطع، وهو شخص سعودي لقن الأطفال الكلام حتى يتحدثوا أثناء التصوير مقابل أن يعطيهم مبلغًا ماليًّا قيمته 5 ريالات لكل منهم.

وبحسب الشرطة، يقيم الطفل الأول والثاني مع والديهما في منزل في حي الخالدية، أما الاثنان الآخران فقد اتضح مبدئيًّا أنهما مجهولان، وأن والدهما يمارس التسول، ولا يزال البحث عنه جاريًا.



وقالت الشرطة: إنه تم القبض على الأطفال المتسولين لتطبيق بحقهم نظام التسول وفق الأنظمة والتعليمات، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مصور المقطع لتطبيق النظام بحقه.







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