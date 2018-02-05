دبلوماسي روسي يكشف موقف بلاده من تعديل الاتفاق النووي.. وترامب يبدأ خطواته الفعلية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف دبلوماسي روسي رفيع المستوى، موقف بلاده من دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتعديل الاتفاق النووي الخاص بإيران، والذي تم توقيعه في عام 2015 بمشاركة القوى العالمية بشكل رئيسي، حيث أكد أن تطوير أو تعديل تلك الخطة أمر غير وارد في الوقت الحالي.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي خلال تصريحات تلفزيونية أبرزتها وكالة أنباء “تاس”، إن الوقت الحالي يبدو غير مناسب من أجل إعادة صياغة الاتفاق أو حتى تنقيحه بما يضمن إرضاء الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن غياب الثقة بين واشنطن وطهران هو ما يُصعب مهام تعديل الاتفاق النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، قالت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، إن ترامب الذي سمح بالاتفاق النووي مع إيران، بالاستمرار على قيد الحياة خلال 2017، ستكون لديه فرصة أفضل خلال العام المقبل، خاصة بعد أن هدد بالانسحاب الكامل من الاتفاق ما لم يتم تعديله بما يضمن سلامة وأمن الشرق الأوسط من تهديدات إيران المستمرة. ‎

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن ترامب قد لا يستمع لنصائح بعض الزعماء في أوروبا ومستشاريه في الإدارة الأميركية، والتي يحاول البعض إثناءه عما يدور في رأسه بشأن الاتفاق النووي، والذي يمكن أن يكون الغطاء السياسي والدبلوماسي الضامن لإيران لاستمرارها في تطوير ترسانة الصواريخ الباليستية والاستمرار في تخصيب اليورانيوم، حتى وإن كان ذلك بنسب لا تسمح لها بامتلاك قنبلة نووية.

وفي محاولة لإنقاذ الصفقة، قالت “بوليتيكو” إن أعضاء الكونغرس يناقشون التشريعات التي من شأنها أن تعطي ترامب غطاءً سياسيًا لتوسيع الصفقة، إلا أنه من غير الواضح مدى اتفاق المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء بشأن تلك الإجراءات.







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